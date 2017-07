Coop Dinegro, genovese 25enne ruba 70 euro di merce: denunciata

GENOVA. 10 LUG. Ieri presso la “Coop” di piazzale Traghetti Iqal Masih, una guardia giurata, dopo aver fermato una ragazza genovese, che presumibilmente si era illecitamente impossessata di merce varia, richiedeva la presenza dei Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, i quali, presa in consegna la ragazza di 25 anni e trovandola in possesso di vari prodotti commerciali rubati nel supermercato, per un valore di 73 euro, la denunciavano in stato di libertà per “tentato furto”.