Convento Monterosso: Giornata mondiale della Guida Turistica

MANAROLA. 7 FEB. In tutto il mondo il 21 febbraio si celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita dalla World Federation of Tour Guide Associations e promossa in Italia dalla Associazione Nazionale Guide Turistiche. L’Associazione Guide Turistiche della Liguria negli ultimi anni ha scelto di utilizzare la Giornata Internazionale della Guida Turistica come mezzo per sostenere lavori di restauro, pubblicazioni e istituzioni benefiche. Nei prossimi giorni si unirà alle guide di tutta Italia che promuovono una raccolta di fondi per le popolazioni e per il patrimonio delle zone colpite dal sisma con progetti delle attentamente individuati e seguiti da colleghi in loco.

La provincia della Spezia prevede, nei suoi programmi, domenica 19 febbraio alle ore 15.30 una visita guidata al Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso, posto sulla sommità del Colle di San Cristoforo, nel 2014 è stato scelto dal Fai come Luogo del Cuore e alla Chiesa cappuccina dedicata a San Francesco. Sarà possibile visitare il Convento, aperto al pubblico per l’occasione, grazie alla disponibilità di Padre Renato. Appuntamento alla Stazione Ferroviaria, binario 1. In occasione della visita guidata saranno raccolte libere offerte da destinare al progetto “Un assegno per gli orfani di Amatrice” promosso dall’Associazione Rieti da Scoprire e da Padre Renato del Convento dei Cappuccini. ABov.