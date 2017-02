Convegno ultradestre domani a Sturla: antagonisti fanno paura

GENOVA. 10 FEB. Il Convegno delle ultradestre europee si farà domani alle 15,30. Non è stata ancora ufficialmente comunicata la location, ma dai rumours che trapelano anche dalla questura, dopo il rifiuto di alcuni hotel cittadini e tramontata l’ipotesi Rapallo, gli organizzatori avrebbero scelto la sede di Forza Nuova in via Orlando a Sturla che è in grado di ospitare un centinaio di partecipanti.

Alle 12 è previsto il concentramento degli oppositori di sinistra in piazza Ragazzi del ’99. Pronti 300 poliziotti, mezzi e barriere per garantire l’ordine pubblico ed evitare lo scontro.

Quello di domani si preannuncia un sabato caldo per Genova, come nel 1960. Infatti, anche gli antagonisti appartenenti all’area anarchica e dei centri sociali hanno comunicato di voler scendere in piazza per partecipare, sia pure “distintamente” dagli altri, alla contro manifestazione della “sinistra antifascista”.