Convegno Ultradestra a Genova con Sturla blindata

GENOVA. 11 FEB. Quella che si presenta oggi è una Sturla blindatissima per il convegno delle ultradestre europee che si svolgerà questo pomeriggio dalle 15.30 presso la sede di Forza Nuova, in via Orlando.

L’incontro sembra confermato, così come la contro-manifestazione antifascista convocata da Anpi, Culmv e sindacati, Legacoop Liguria ed un’altra trentina di associazioni con il sindaco Marco Doria alle 12 con un presidio in piazza Ragazzi del ’99.

C’è parecchia tensione con misure di sicurezza elevate.

Via Caprera chiusa con il traffico deviato, bus compresi. In via Orlando, piazza Ragazzi del ’99 e strade limitrofe sono comparsi i cartelli mobili che annunciano divieti di sosta e rimozioni forzate dalle 8 alle 19 “per manifestazione e motivi di ordine pubblico e sicurezza”.

C’è stata la riunione del comitato di ordine pubblico e sicurezza che ha previsto l’impiego di 400 uomini, barriere e mezzi antisommossa.

Quello che preoccupa fondamentalmente è un corteo autonomo degli antagonisti, che hanno già fatto sapere di non voler fare fronte comune con il corteo pacifico organizzato.

In tutto in strada ci saranno oltre mille persone. Cento o al massimo 150 le persone attese al convegno di estrema destra, mentre dall’altra parte un migliaio di persone, di cui un 200 metalmeccanici della Fiom più un centinaio di antagonisti.

L’Amiu ha rimosso i cassonetti da piazza Ragazzi del 99, via Isonzo, via Orsini, via Caprera, fino a via Orlando.

La polizia municipale ha posizionato i cartelli per liberare tutta l’area dalle auto parcheggiate. Diversi negozianti terranno chiuso.

La Procura ha raddoppiato il numero di magistrati in turno per le cosiddette direttissime, ma speriamo, davvero che non ce ne sia bisogno.