Convegno a Camogli: Tumori ereditari la mammella e l’ovaio

CAMOGLI. 5 APR. Al Teatro Sociale di Camogli, il prossimo 8 aprile, per la prima volta in Liguria, si svolge un incontro informativo aperto a tutti per parlare del rischio ereditario di tumore della mammella e dell’ovaio. Si illustreranno le opportunità offerte oggi dalla medicina preventiva in situazioni di alto rischio genetico.

Qualificati oncologi, medici di famiglia, psicologi, associazioni coinvolte, esperti di bioetica interverranno al convegno per informare su un momento difficile, in cui la donna deve prendere importanti decisioni su sé stessa, prima che la malattia si verifichi. Lo slogan scelto per questo incontro dibattito è breve, ma molto efficace:” Io non T.E.M.O. perché So. Portiamo l’esempio di Angelina Jolie, diventata testimonial internazionale del tema, che si è trovata a fronteggiare questa situazione – ereditarietà genetica familiare, prospettiva di alto rischio, scelta della chirurgia preventiva – e il suo gesto, da molti giudicato clamoroso, ha posto questa opportunità all’attenzione di tutti. L’appuntamento è organizzato dalla sezione genovese di LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori e dall’ Associazione aBRCAdaBRAOnlus, che rappresenta in Italia soggetti, donne e uomini, portatori di mutazioni del gene BRCA, unitamente al Centro Tumori Ereditari dell’IRCCS San Martino IST.

Il programma prevede, alle ore 16, un benvenuto ed inizio lavori con gli interventi dei Patrocinanti Regione Liguria e Consigliera Regionale di Parità, Comuni di Camogli e Recco, Rotary Club Italia Distretto 2032e dei responsabili delle associazioni organizzatrici e di quelle ad esse collegate: LILT Genova, aBRCAdaBRAOnlus, ACTO Alleanza contro il Tumore Ovarico, EDI Europa Donna Italia. La partecipazione al Convegno è libera e gratuita, sino ad esaurimento posti. E’ consigliabile pre-iscriversi, possibilmente entro il 5/4/2017, telefonando o mandando email alla Segreteria Organizzativa: Studio BC tel: 010 0983860 (ore ufficio); email: eventoliltcamogli@studiobc.it

Alcuni dati e cifre significative su questa malattia:

Stiamo parlando di tumori che si verificano in donne con mutazione genetica provata (1 a donna su 500-800), mentre il sospetto di rischio eredo-familiare può interessare dal 3 al 5% delle donne con tumore della mammella e dal 5 al 10% delle donne con tumore ovarico. Si parla quindi di numeri limitati di persone, ma la presenza di tale mutazione comporta per queste donne un rischio di sviluppare il tumore della mammella nel corso della vita che va dal 40 al 75% mentre il rischio di sviluppare il tumore dell’ovaio può andare dal 10 al 70% (è maggiore in presenza di mutazione BRCA1); dobbiamo quindi considerare un rischio complessivo di ammalarsi che va dal 60 al 90%.

Non è detto che il tumore si svilupperà perché la mutazione non è la malattia “in divenire” ma uno degli eventi che ne condizionano lo sviluppo. Il test genetico BRCA permette di appurare questa condizione: Effettuazione di controlli periodici molto stretti fin dalla giovane età (25-30 anni per il tumore al seno) con tutti gli esami indicati per individuare un tumore il più precocemente possibile e ridurre le conseguenze della malattia. La seconda è quella del Centro LILT Genova di via Caffaro 4/1.( www.legatumori.genova.it).gli interventi chirurgici di asportazione del tessuto sano per ridurre il rischio di ammalarsi. ABov