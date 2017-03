GENOVA. 16 MAR. La polizia ha sottoposto a fermo due pakistani, gravemente indiziati per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In particolare i predetti, nella serata del 14 marzo scorso venivano sottoposti a controllo dagli agenti mentre erano alla guida di due auto, entrambe con targa spagnola e risultate poi noleggiate a Barcellona, mentre percorrevano corso Italia a passo d’uomo, come a non voler dare nell’occhio.

Una volta fermate le auto, venivano scoperti al loro interno, stipati e stretti nell’abitacolo e nel bagagliaio, 13 migranti di nazionalità pakistana e bengalese, tutti clandestini.

Dalle dichiarazioni rese dai migranti, tutti identificati, emergeva che gli stessi erano giunti in Italia nelle scorse settimane, partendo dalla Libia e sbarcando sulle coste siciliane.

Successivamente, volendo raggiungere diverse destinazioni nel continente europeo, erano stati consegnati ai due cittadini pakistani, entrambi operativi a Genova in qualità di veri e propri “passeurs”, incaricati di organizzare il loro trasporto clandestino, dietro pagamento di somme di denaro, attraverso il confine francese.

Le indagini sul presunto traffico di clandestini, condotte dalla Sezione criminalità straniera e prostituzione della Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, consentivano di raccogliere gravi elementi di responsabilità a carico dei due cittadini pakistani alla guida delle autovetture, i quali pertanto venivano sottoposti pertanto a fermo di indiziato di delitto e messi a disposizione dell’A.G. competente.