Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Chiavari hanno effettuato un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di tale attività sono state identificate complessivamente circa 250 persone e controllati 200 automezzi. Intensificata la presenza dei carabinieri sia nelle aree di maggiore presenza come la Stazione Ferroviaria, Piazza Santa Maria dell’Orto, e la zona pedonale (con una maggiore presenza delle pattuglie a piedi), sia le zone più periferiche con l’utilizzo anche di pattuglie in abiti civili.

Durante i controlli, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile arrestavano per spaccio di sostanze stupefacenti un 55enne, abitante a Chiavari, colto in flagranza di reato mentre cedeva una dose di eroina ad un cliente. Importante la collaborazione dei cittadini, che avevano segnalato ai carabinieri di aver notato in vie limitrofe a piazzale della Franca strani movimenti di una persona in motorino che si incontrava ripetutamente, anche se per pochi secondi, con dei giovani.





Nell’ambito di questo imponente servizio (con l’utilizzo complessivo di oltre 20 pattuglie) che da Chiavari si estendeva anche agli altri comuni della giurisdizione, in particolare in Val Fontanabuona, i carabinieri della Stazione di Gattorna traevano in arresto per furto aggravato, a Bargagli, uno straniero per furto su autovettura.

Anche in questo caso importante è stata la collaborazione di un cittadino che ha prontamente segnalato ai carabinieri la presenza di questo individuo che si aggirava tra le autovetture parcheggiate in quella zona. I militari, individuato il ladro, un 18enne di origine nordafricana privo di documenti, che riferiva di avere cittadinanza francese, lo trovavano in possesso di un’autoradio appena rubata, procedendo quindi al suo arresto.