La polizia ha compiuto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico cittadino, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, all’identificazione delle persone sospette ed alla verifica degli esercizi commerciali.

Personale del Commissariato Pré, avvalendosi di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e delle Forze territoriali, ha proceduto all’identificazione di 31 persone, tra cui un 40enne ecuadoriano, irregolare in Italia, che è stato segnalato per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione.

Grazie al sistema Mercurio, sono stati controllati 435 veicoli uno dei quali, risultato rubato, è stato restituito al legittimo proprietario.





In collaborazione con i militari della Guardia di Finanza ed il personale della Polizia Municipale, si è inoltre proceduto alla verifica di 8 esercizi commerciali in Via di Pré e in Via del Campo. All’esito del controllo, solo uno è risultato regolare mentre per gli altri 7 sono emerse irregolarità di vario genere, sanzionate con ammende il cui ammontare complessivo ha superato i 10.000 euro.