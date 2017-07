GENOVA. 14 LUG. Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato Centro unitamente ad agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, Reparto Mobile, guardia di finanza e a personale della polizia municipale dela sezione Commercio, hanno effettuato un controllo straordinario nel centro storico finalizzato ad accertamenti all’interno di esercizi commerciali con particolare riguardo alla mancata emissione di scontrini fiscali.

L’attività nel complesso ha portato al controllo di 3 locali, i titolari di due tra i locali controllati sono stati sanzionati con un’ammenda di 2.500 euro.

In particolare un ristorante per la presenza di lavoratori irregolari ed una gastronomia per omesso rilascio di scontrini e ricevute fiscali.