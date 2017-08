Contrasto allo spaccio: arrestato senegalese

GENOVA. 17 AGO. La polizia genovese, attiva nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico, ha arrestato un pusher senegalese di 36 anni in Piazza Metellino.

Ieri mattina, due agenti della squadra investigativa del Commissariato Prè, durante un pattugliamento appiedato in Via di Pré, hanno notato il 36enne, già conosciuto per le sue attività illecite, appartarsi con un ragazzo.

L’uomo ha estratto dalla bocca una dose di eroina e l’ha consegnata al ‘cliente’ che, però, non essendo d’accordo sul prezzo della vendita, ha alzato la voce.





I toni della contrattazione si sono talmente accesi, che i due contraenti non si sono accorti dell’arrivo dei poliziotti che, in poco tempo, hanno bloccato il senegalese assicurandolo alla giustizia.

L’uomo, al quale sono stati sequestrati 30 euro provento dell’attività illecita, è stato associato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di giudizio.