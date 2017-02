Contrabbando di ‘bionde’ in porto, coinvolti 3 finanzieri

GENOVA. 22 FEB. Una donna di 40 anni e un ex brigadiere della Guardia di finanza in pensione sono stati denunciati per contrabbando. Altri tre finanzieri ancora in servizio sono stati deferiti alla procura militare di Verona dalla Guardia di finanza di Genova che ha scoperto un giro di sigarette prese dalle navi da crociera e mercantili e rivendute di contrabbando a Genova.

Ad incastrarli i colleghi dei baschi verdi che hanno stabilito come la donna rivendesse le ‘bionde’ che le procurava l’ex finanziere in pensione che a sua volta le riceveva dai tre militari.

Erano loro che, secondo le indagini, si sarebbero fatti regalare le stecche sulle navi durante i controlli a bordo.

La posizione penale dei tre finanzieri in servizio sarà stralciata perché il reato di contrabbando per quantitativi di merce non elevato (sotto i 10 chili) è stato depenalizzato un anno fa.

Restano le violazioni di tipo amministrativo e il ‘comportamento riprovevole’ che saranno giudicati dal tribunale militare.