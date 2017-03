Coniglio abbandonato, cerca nuova casa

SAVONA. 16 MAR. Il coniglio è il terzo animale da compagnia, dopo cani e gatti, presente per numero nelle famiglie italiane.

E tra la stragrande maggioranza di persone che lo amano c’è sempre, anche se per fortuna raramente, chi invece non esita a disfarsene crudelmente, forse per non spendere qualche euro per curarlo quando è malato.

Un bel coniglio testa di leone è così stato soccorso a Cairo 2 dai volontari della Protezione Animali savonese, quasi certamente abbandonato, che una famiglia della zona si è trovata una mattina nel giardino di casa; aveva una grave malattia agli occhi ma ora, con le necessarie cure e tanto amore, è guarito ed attende una famiglia che lo voglia adottare ma che dimostri interesse e competenza su questa specie, che necessita di attenzione e controllo della dentatura; lo si potrà vedere presso la sede dell’ENPA in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.

Le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno svolgendo gli accertamenti per individuare e denunciare l’autore dell’abbandono; chi vorrà dare informazioni utili, anche anonime, potrà telefonare allo stesso numero o inviare una mail a savona@enpa.org.

Come tutte le specie animali soggette al consumo umano (o disumano) delle loro carni, anche per i conigli vengono ignorate o negate l’intelligenza, la sensibilità e la complessa vita sociale, non inferiori a quelle dei cani, che invece possiedono.