Sbarca di nuovo in Italia insieme ai migranti, spera di farla franca, ma non riesce a fuggire come altri e viene arrestato.

E’ andata male ad un tunisino di 43 anni, arrivato l’altro giorno su un barcone a Pantelleria. Oggi è stato arrestato dai carabinieri perché destinatario dal 2016 di un ordine di carcerazione.

Lo spacciatore nordafricano è accusato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.





Si tratta di reati che secondo gli investigatori sarebbero stati commessi nella zona di Varazze intorno al 2004.

Il provvedimento è stato emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova. Il tunisino dovrà ora scontare la pena di 7 anni e 9 mesi di reclusione.

I carabinieri lo hanno trasferito in carcere.