Concorsone infermieri, la graduatoria definitiva Asl2 Savonese

È disponibile sul sito di Asl2 la graduatoria definitiva del cosiddetto concorsone per gli infermieri nel Ponente ligure. Dopo la Asl3 Genovese (capofila per l’area metropolitana) e la Asl4 Chiavarese (capofila per il levante ligure), anche la Asl2 Savonese ha deliberato i vincitori e concluso le pratiche per poter procedere speditamente alle assunzioni.

“Con la pubblicazione della graduatoria definitiva anche da parte della Asl2 Savonese – ha spiegato l’assessora regionale alla Sanità Sonia Viale – si conclude il concorso che questa amministrazione ha fortemente voluto, dopo anni di immobilismo, per garantire migliori servizi e prestazioni su tutto il territorio grazie all’assunzione di personale infermieristico preparato e motivato.

Tutto è andato come previsto e i tempi sono stati rispettati grazie all’impegno del personale e degli operatori coinvolti nell’organizzazione. A loro va il mio ringraziamento.





Ai nuovi assunti rivolgo il mio sincero augurio affinché possano svolgere al meglio una professione che richiede una solida preparazione e grande umanità”.

Dopo la preselezione informatica nel luglio scorso, tra settembre e novembre si sono svolte le prove successive (scritta, orale e pratica).

Per quanto riguarda la Asl2, la graduatoria verrà utilizzata dalle Aziende Sanitarie di Savona e Imperia per complessive 131 nuove assunzioni: i primi 32 entreranno subito a far parte dell’Asl2, successivamente scatteranno altre assunzioni. Sempre attingendo da questa graduatoria, a breve saranno aggiornati anche gli organici dell’Asl 1 (42 assunzioni) per un totale di 74 infermieri. Tutte le 131 assunzioni previste dal Piano Assunzioni 2017 dovrebbero comunque concludersi orientativamente entro il mese di febbraio.

Nel complesso, a livello regionale, per effetto delle deroghe già autorizzate dalla Regione nel 2016, le assunzioni già oggi “certe” grazie al concorsone sono ben più dei posti messi effettivamente a bando: mano a mano che scorreranno le graduatorie, saranno assunti circa 300 infermieri in tutta la Liguria tra la fine di quest’anno e la prima metà del 2018.

Qui le graduatorie definitive deliberate da ciascuna Asl capofila.