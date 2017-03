Concerto Gog a Camogli col pianista Alessandro Commellato

GENOVA. 8 MAR. Domani sera, giovedì 9 marzo 2017 alle ore ore 20.30 al Teatro Sociale di Camogli parte una nuova serie in tre appuntamenti :“I Grandi Classici dell’800” organizzati dalla GOG.

Si tratta di tre concerti pianistici per i quali altrettanti artisti, Alessandro Commellato, Costanza Principe e Riccardo Zadra – già protagonisti di varie rassegne musicali e culturali GOG – proporranno opere di Beethoven, Schumann e Chopin, i Maestri indiscussi del pianismo ottocentesco. Per questo primo appuntamento sarà di scena sul palco del Teatro Sociale il pianista Alessandro Commellato.

Commellato ha studiato a Milano con Carlo Vidusso e Franco Gei e si è perfezionato con Pier Narciso Masi, Evgeny Malinin, Sergio Fiorentino. E’ vincitore di concorsi nazionali e internazionali fra cui Premio Rendano, Città di Stresa, Cidad de Oporto, Schubert di Dortmund. Si è esibito come solista con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro la Fenice di Venezia, Filarmonica di Praga, Filarmonica Accademica di San Pietroburgo, Filarmonica di Omsk, Filarmonica di Odessa, Orchestra Nazionale Moldava, Orchestra della Radio di Zagabria, Filarmonica di Bacau, Premiere Orchestra di Krasnodar, “Solamente Naturali” di Bratislava, Orchestra Verdi di Milano, Orchestra Sinfonica Toscanini di Parma, etc.

Il programma di domani sera prevede: Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 – Vienna, 1827) 32 Variazioni in do minore WoO 80 (1806)

Fryderyk Chopin (Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791) Ballata n. 1 in sol minore op. 23 (1831 – 1835)

Robert Schumann (Parigi, 1835 – Algeri, 1921) Kreisleriana, 8 fantasie op. 16 (1838) (Ausserst bewegt; Sehr innig; Sehr aufgeregt; Sehr langsam; Sehr lebhaft; Sehr langsam; Sehr rasch; Schnell und spielend) Nel programma Ludwig van Beethoven (32 Variazioni in do minore WoO 80), Fryderyk Chopin (Ballata in sol minore n. 1 op. 23), Robert Schumann (Kreisleriana op. 16).

FRANCESCA CAMPONERO

Prezzi.

Platea e Primo Ordine Palchi € 20,00

Dal 2° al 4° Palco € 15,00

Biglietto Unico fino a 26 anni € 8,00

Per gli abbonati Gog e Teatro Sociale di Camogli che acquistano i biglietti per tutti e tre i concerti

platea € 24 (€ 8 a concerto)

under 30 € 15 (€ 5 a concerto)