GENOVA. 20 MAR. Hanno spruzzato dello spray al peperoncino fra gli spettatori per rubare portafogli e cellulare ai giovani spettatori. E’ successo la notte fra sabato e domenica all’evento live del dj D’Agostino al 105 stadium della Fiumara.

Secondo la polizia, i malviventi hanno approfittato del buio e del baccano per creare scompiglio sulla gradinata. Una decina di giovani sono stati costretti a farsi medicare al punto di pronto soccorso “volante” allestito dall’organizzazione del concerto. Alcuni sono stati accompagnati in ospedale a Sampierdarena. Per tutti solo un forte bruciore alle vie respiratorie. Nello stesso tempo, alla centrale operativa della questura sono arrivate chiamate di giovani che denunciavano i furti dei portafogli. Gli organizzatori dell’evento avrebbero riferito agli investigatori che già in altri concerti del tour di “Gigi Dag” erano accaduti fatti similari.