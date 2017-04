Concerto di Pasqua al Carlo Felice con Andrea Battistoni

GENOVA. 7 APR. Domenica 9 aprile alle ore 15.30 sul palco del teatro Carlo Felice il M° Andrea Battistoni dirigrerà il Concerto di Pasqua.

Il programma prevede l’esecuzione di un capolavoro assoluto: la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, lungo poema musicale sul dolore, la pietà, la consolazione, l’orrore e lo sbigottimento davanti alla prospettiva della morte.

Composta per rendere omaggio ad Alessandro Manzoni, fu diretta in prima esecuzione assoluta dallo stesso Verdi il 22 maggio del 1874 (ad un anno esatto dalla scomparsa del grande scrittore) nella Chiesa di San Marco a Milano. Restìo a scrivere composizioni celebrative, Verdi aveva composto un solo altro Requiem, quello per Gioacchino Rossini, morto nel 1868. Verdi ammirava molto il Manzoni, che conobbe personalmente quando lo scrittore era già anziano. Fin da giovane il musicista leggeva con passione i Promessi Sposi, giudicandolo il più gran libro della sua epoca. Non progettò mai, tuttavia, una trasposizione melodrammatica del romanzo. La messa da requiem fu un successo strepitoso.

Sul palco, insieme all’Orchestra e al Coro del lirico genovese, il Soprano Yolanda Auyanet, il Mezzosoprano Annunziata Vestri, il Tenore Antonello Palombi ed il Basso Riccardo Zanellato.

FRANCESCA CAMPONERO