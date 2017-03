Concerto della pianista Maddalena Giacopuzzi a Pieve Ligure

PIEVE LIGURE. 31 MAR. Domenica 2 aprile, al Teatro Massone di Pieve Alta, alle 17.30 secondo appuntamento di Pieve Classica. Sul palco Maddalena Giacopuzzi pianista, nata nel 1991, ha al suo attivo una importante carriera e il consenso della critica. A Pieve Maddalena Giacopuzzi presenterà al pubblico la Toccata in do min. BWV911 di Bach, la Sonata in Do Maggiore Hob. XVI:48 di Haydn, l’Isle joyeuse di Debussy, il Preludio-corale “Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ” di Bach- Busoni e la Sonata n.3, op.58 di Chopin.

La rassegna Pieve Classica, giunta alla sua VIII edizione, è realizzata dal Comune di Pieve Ligure in collaborazione con il Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso. I concerti della rassegna Pieve Classica sono ad ingresso gratuito, sarà permesso posteggiare sul piazzale antistante la chiesa di Pieve Alta; al termine del concerto sarà possibile cenare con musicisti ed organizzatori presso uno dei ristoranti che collaborano alle iniziative del Gruppo Promozione Musicale. Per informazioni: Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso 0185770703 – www.gpmusica.info Ufficio Comunale Pieve Ligure: 010 3462247.

Curriculum della pianista Maddalena Giacopuzzi.

Diplomata al Conservatorio di Verona col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, nel 2014 ha conseguito, il Diploma Accademico di II Livello presso il Conservatorio di Bolzano. Attualmente frequenta l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida del M° Benedetto Lupo e l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola dove studia con il M° Leonid Margarius. La sua attività pianistica vanta numerosi riconoscimenti in Concorsi Internazionali coma il primo premio al 53° Concorso Internazionale “A. Speranza” di Taranto e al 6° Concorso Internazionale di Massarosa); è stata selezionata tra 100 candidati per le finali del prestigioso Concorso Busoni di Bolzano che si terranno nel 2017.

E' invitata a tenere recitals e concerti in molte città italiane ed europee per stagioni artistiche come gli Amici della Musica di Verona (Sala Maffeiana), la Fondazione dell'Arena di Verona (Teatro Filarmonico), Fiera Classical Music World, Steinway Society, Mantova Musica Festival (Teatro Bibiena), Orchestra Sinfonica di Sanremo (Teatro del Casinò), Accademia Chigiana di Siena, Settimane al Teatro Olimpico di Vicenza, Pianocity a Milano, ecc., ricevendo consensi di pubblico e critica. Ha collaborato con l'Orchestra dell'Arena di Verona, con l'orchestra Haydn di Trento e Bolzano, con l'Orchestra Monteverdi del Conservatorio di Bolzano, con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, l'Orchestra Verdi di Milano e con i direttori Berislav Sipus, Emir Saul, Stephen Lloyd, Carlo Tenan e Giancarlo De Lorenzo.