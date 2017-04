GENOVA. 11 APR. Domani sera, mercoledì 12 aprile alle ore 20,30 il Conservatorio N. Paganini torna con un nuovo appuntamento musicale, curato dai docenti Luciano Cavalli e Valerio Giannarelli dal titolo “Concerti e Sonate per violino e viola dal Classicismo al Novecento”.

La rassegna si propone di ripercorrere l’evoluzione storica del repertorio per viola e violino, in un concerto che parte dal Classicismo per arrivare alle più recenti composizioni novecentesche.

Il programma prevede l’esecuzione del Concerto in do minore di Johann Christian Bach (nell’elaborazione di Casadesus), il Concerto in la maggiore K 219 di Mozart ( primo movimento), il Concerto in mi minore op. 64 di Mendelssohn – Bartholdy (primo e secondo movimento) e la Sonata per viola e pianoforte di Clarke.





Esecutori saranno Andrea Paganelli (viola), Bernardo Pellegrini (pianoforte), Asmik Avakian (violino), Valentina Messa (pianoforte), Beatrice Puccini (violino), Pietro Romagnoli (viola), Dario Bonuccelli (pianoforte).

L’evento avrà luogo nel Salone dei Concerti del Conservatorio e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.