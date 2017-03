GENOVA. 8 MAR. Le opposizioni in consiglio regionale oggi hanno attaccato l’assessore Edoardo Rixi, denunciando la sua assenza, o meglio ritardo, all’inizio dei lavori della Commissione congiunta sul futuro dei lavoratori di Liguria digitale.

“L’assessore dimostra di trattare le commissioni e gli auditi con la stessa leggerezza con cui la vecchia politica affronta i lavori d’aula, che iniziano regolarmente in ritardo di 40 minuti e oltre (salvo l’ultimo Consiglio, grazie alle nostre proteste)”, afferma il M5S ligure secondo il quale si sarebbe trattato “di una condotta resa ancora più grave dall’importanza e dalla delicatezza del tema trattato, con Liguria Digitale alle prese con la paventata apertura ai privati e con una riorganizzazione straordinaria che metterebbe sul mercato rami d’azienda considerati non più strategici, ad eccezione delle sole Server farm”.

“L’assessore, ci ha confermato la presidente Pucciarelli, stava partecipando alle iniziative per l’8 marzo. Certo, parliamo di una ricorrenza molto importante a cui tutti noi siamo legati, ma ci piacerebbe sapere in quale veste Rixi abbia partecipato a questi eventi e per quale motivo abbia preferito far saltare una Commissione così importante, sprecando i soldi dei cittadini. Il comportamento dell’assessore dimostra ancora una volta l’arroganza di questa Giunta”, affermano i consiglieri regionali del Pd Raffaella Paita e Pippo Rossetti.

Gianni Pastorino (Rete a Sinistra) insieme a Francesco Battistini (ex M5S ora Libera-Mente Liguria) hanno chiesto di riconvocare la seduta al più presto: “Si trattava di una discussione importantissima per i lavoratori di Liguria Digitale. Subito dopo ci sarà quella con le organizzazioni sindacali, che rappresentano l’elemento determinante per dar voce ai lavoratori. Rete a Sinistra è stata la prima ad accorgersi del rischio vendita di alcune quote della società”.

In serata è arrivata la replica della presidente della III Commissione Attività Produttive Stefania Pucciarelli (Lega).

“Rixi non ha affatto disertato l’incontro – spiega Pucciarelli – il rinvio della Commissione di stamane è stato chiesto solo dai consiglieri d’opposizione, i quali, invece, potevano benissimo richiedere una semplice sospensione dei lavori come già avvenuto in altre occasioni. Anche perché erano stati puntualmente informati dell’imminente arrivo dell’assessore Rixi, impegnato in un’attività istituzionale. Pertanto, tale richiesta di rinvio di seduta è stata palesemente strumentale, non necessaria ed irrispettosa dei lavoratori. Semmai, a mostrare un tono arrogante è stato il vicepresidente del consiglio regionale Pippo Rossetti (Pd) arrivato in ritardo di 15 minuti rispetto alla convocazione prevista alle 10. Nonostante fosse lui stesso in difetto, ha cominciato a polemizzare immediatamente sull’assenza dell’assessore Rixi, anziché concentrarsi su come poter svolgere serenamente i lavori in programma. Le colleghe Raffaella Paita (Pd) ed Alice Salvatore (M5S) sono arrivate addirittura dopo Rossetti. Quindi, in fatto di puntualità, loro non possono dare lezioni a nessuno. Tanto meno a Rixi, che è sempre stato presente quando è stato convocato. Invero, anche stamane l’assessore è arrivato, sia pure in ritardo, incrociando il vicepresidente Rossetti proprio mentre se ne stava andando via. Questa è la dimostrazione lampante di quanto l’opposizione ha realmente a cuore il futuro dei lavoratori. Non vorrei che dietro a questi attacchi strumentali ci siano dei motivi legati alla campagna elettorale per il prossimo sindaco di Genova”.