Approvate oggi dal consiglio regionale le modifiche alla legge regionale 2007 sul “Testo unico in materia di Commercio”.

“Con queste modifiche – ha spiegato l’assessore regionale al Commercio Edoardo Rixi – creiamo una sorta di ‘fondo di solidarietà’, dedicato al sostegno dei Civ, Centri integrati di via, e quindi ai piccoli negozi di vicinato, introducendo il versamento di quote da 50 a 20 euro a metro quadro nel caso di insediamento, di trasferimento o accorpamento, di grandi e medie strutture di vendita.

In questo modo andiamo incontro alle richieste condivise e manifestate dalle associazioni di categoria e da Anci. Pensiamo che, in questo modo, potrà essere creato un giusto equilibrio nella convivenza tra catene di media e grane distribuzione e il tessuto commerciale dei nostri quartieri, fatto di tanti negozi di vicinato, che per troppi anni sono stati oggetto di desertificazione e che invece vogliamo valorizzare e supportare nell’attività”.





Si prevede, in particolare, in caso di insediamento di una grande struttura di vendita, di un centro commerciale o comunque di strutture con dimensioni superiori ai 1500 metri quadrati, il versamento di un contributo di 50 euro a metro quadrato, mentre nei casi di trasferimento o ampliamento la somma è di 40 euro per ogni metro quadrato.

Il contributo a favore dei Civ è stato esteso anche alle medie strutture con superficie netta di vendita compresa fra 1000 e 1500 metri quadrati.

In tal caso il contributo è pari a 20 euro al metro quadrato quando si tratta di trasferimento o ampliamento e di 30 euro in caso i nuova apertura.

Tra le modifiche al testo unico del commercio anche la definizione di “manifestazioni storiche” che si tengono da oltre 5 anni e che sono le più radicate nel territorio comunale

“Ogni anno – ha aggiunto l’assessore Rixi – tutti i Comuni, entro il 1° novembre, stabiliranno un elenco annuale di manifestazioni, quelle considerate più rappresentative del territorio.

Attraverso la condivisione del calendario con le categorie e gli operatori commerciali, l’obiettivo che ci poniamo è la rivitalizzazione dei centri storici e dei quartieri, con occasioni di incontro per residenti e attrattiva per turisti, quindi di incremento dell’attività commerciale non solo degli espositori, ma anche dei negozi della zona, che ospiti una manifestazione o una fiera-mercato”.