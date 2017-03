GENOVA. 9 MAR. A Genova nasce un comitato che dice NO al circo di piazzale Kennedy.

“Un comitato spontaneo si è formato per dire NO al Circo – spiega Claudio Garau, artefice del neonato Comitato spontaneo ‘Via il circo da Genova’ – ho scritto personalmente all’Assessore comunale Carla Sibilla perché non dia modo che questo orrendo e crudele spettacolo abbia luogo. Le terribili condizioni a cui vengono sottomessi gli animali e lo stato di stallo dove vengono tenuti, sono raccapriccianti. Chiedo cortesemente un aiuto di tutti per dare voce alla nostra protesta”.

“Cari amici e non – ha aggiunto Garau su Facebook – non portate al Circo, i vostri figli. Piuttosto spiegate le disumane condizioni in cui vivono, gli animali. Le atroci sofferenze che subiscono, per imparare a fare gli esercizi sequestri. Diciamo NO, al Circo a Genova.”.