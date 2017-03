Come ricercare la serenità mentale

GENOVA. 20 MAR. La vita moderna è, per molte persone, fonte di uno stress continuo che alla lunga logora, sia dal punto di vista mentale che da quello fisico. Esistono però dei metodi che permettono di ristabilire il proprio equilibrio psicofisico; non si tratta di tecniche complesse, ma di semplici suggerimenti adatti in qualsiasi situazioni, che chiunque può mettere in atto quando necessario.

Il benessere psichico

Molto spesso la principale fonte dello stress quotidiano siamo noi stessi e i nostri desideri. Per molte persone infatti ogni cosa deve essere svolta sempre in modo perfetto, i desideri si devono avverare in tempi brevissimi, le aspettative personali trascendono enormemente la realtà quotidiana. Se imparassimo a non pretendere così tanto da noi stessi e capissimo che nessuno è perfetto e che ognuno può sbagliare, saremmo già sulla buona strada per evitare gran parte dello stress che accumuliamo ogni giorno. Oltre a questo, in molte situazioni è importante ricercare le situazioni piacevoli, non solo facendo in modo che si avverino, ma anche visualizzandole nei momenti più bui della giornata. Un luogo ni cui siamo stati da bambini, il dolce che ci preparava la nonna, un amico carissimo. Sono tutte situazioni positive, che ci permettono di fermare l’attimo e di spostare il nostro centro di attenzione verso qualcosa che ci fa stare bene.

I passatempi

Il distacco mentale dall’attimo, il tentativo di ricercare nei momenti bui la luce delle cose che ci fanno sentire meglio è sicuramente un buon esercizio, di cui però è bene non abusare, in quanto la realtà è qui e ci preme con le sue continue richieste. Molto importante è anche ritagliarsi dei momenti per la propria mente, nel corso della giornata o della settimana. Oltre a meditare su ciò che abbiamo fatto in passato, su cosa desideriamo dal futuro e su come ci stiamo comportando per ottenerlo, è anche importante trovare dei passatempi che ci consentano di “spegnere” le preoccupazioni e le richieste del nostro stesso io. Un buon modo consiste nello sfruttare alcuni giochi d’azzardo, come ad esempio quelli disponibili su Voglia di Vincere – casinò legale. Si tratta infatti di un esercizio che ci consente di staccare la spina dalla vita quotidiana, e al contempo di esercitare alcune funzioni cognitive fondamentali. Oltre alla mente dovremmo poi dedicare parte del nostro tempo anche al nostro corpo; praticare uno sport infatti permette di produrre ormoni in grado di migliorare il nostro umore.