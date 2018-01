A Gaviano Mereta, nel comune di Calizzano, in Val Bormida, ieri pomeriggio, una ragazzina di quindici anni è rimasta ferita da un calcio del suo cavallo mentre gli stava dando da mangiare nella stalla adiacente alla sua abitazione.

La ragazza è stata soccorsa dai genitori che al momento dell’incidente si trovavano in casa.

La giovane ha riportato un taglio al viso e non ha mai perso conoscenza. Il cavallo l’avrebbe colpita per casoo.





Sul posto sono giunti i medici del 118 di Savona e i volontari della Croce Azzurra di Calizzano che pur riscontrando la ferita in condizioni non preoccupanti ne hanno disposto l’accompagnamento con l’elicottero dei vigili del fuoco di Genova in codice rosso.