GENOVA. 26 FEB. Oggi si può ancora fare corretta informazione. Anche se, una volta, quando la carta stampata la faceva da padrona, c’era molto più tempo per verificare le notizie. Adesso, i tempi sono molto più stretti perché la notizia del mattino, di sera è già “vecchia”. Pertanto, ai giornalisti capita più di frequente di sbagliare o di pubblicare inesattezze. Tuttavia, le testate giornalistiche, anche quando non cadono nell’ipotesi di una diffamazione a mezzo stampa, sono chiamate lo stesso a riparare all’errore con le dovute smentite e rettifiche perché lo prevedono le norme del nostro ordinamento. Chi non lo fa, non appare corretto. Noi di LN in talune situazioni lo abbiamo sempre fatto, ma questo non era affatto il caso.

Perdere minuti preziosi per oscurare i volti, come avvenuto per il filmato delle due presunte ladruncole rom chiuse dentro un gabbiotto dai dipendenti della Lidl, anziché pubblicare il video così com’era, era stata una nostra scelta che rispettava la libertà di stampa, le norme di Legge, le regole deontologiche. Invero, il video si sarebbe potuto pubblicare su LN così com’era stato pubblicato da altre testate, da altri account di Youtube e di Facebook. Tuttavia, noi avevamo preferito rispettare la privacy delle due presunte ladruncole rom e dei dipendenti della Lidl anche perché nessuno di loro era stato arrestato dalle forze dell’ordine e, chiaramente, non si trattava di personaggi pubblici.

Diritto-dovere di informare correttamente i lettori sui fatti che accadono. No fake news. Esercizio del diritto di critica. Correttezza professionale. Ecco come si costruisce, nel tempo, una “buona reputazione”. Ringraziamo sia il colosso Youtube, sia le decine di migliaia di lettori che ce la riconoscono quotidianamente, pure con i loro “Mipiace”. All’anonimo che, invece, con la sua inutile segnalazione a YouTube ha dimostrato di volere di non capire nulla di giornalismo, democrazia e libertà di stampa, ribadiamo solo che ha perso un’occasione per tacere.