GENOVA. 17 AGO. Una bimba di 2 anni è sfuggita ai genitori e si è gettata in piscina, rischiando poi di annegare. E’ successo oggi in uno stabilimento balneare di Cogoleto.

La piccola, figlia di una coppia di turisti, è stata salvata e trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini con l’elicottero dei vigili del fuoco. Per fortuna, non risulta in pericolo di vita.

A soccorrere la bimba per primo è stato il bagnino della piscina che si è accorto in tempo della scena. Quindi è intervenuta una bagnante medico che ha effettuato le prime manovre per farle espellere l’acqua ingoiata.





Sul posto sono poi arrivati i sanitari della Croce Rossa e il medico del 118, che hanno trasferito la piccola nell’eliporto di Sciarborasca, dove la bambina è stata caricata sull’elicottero e trasferita al pronto soccorso del Gaslini di Genova. La piccola non ha mai perso conoscenza.