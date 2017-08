Civm: Roberto Malvasio a Gubbio per il trofeo “Luigi Fagioli”

Ronco Scrivia (GE), 15 ago – Rinviata, giocoforza, la “prima volta” al Trofeo Vallecamonica, Roberto Malvasio riprenderà nel prossimo fine settimana il proprio cammino in seno al Civm (Campionato Italiano Velocità Montagna) 2017. Dopo gli impegni di Sarnano e Ascoli, il pilota di Ronco Scrivia da venerdì a domenica sarà a Gubbio per il 52° trofeo “Luigi Fagioli”, ottavo atto della serie tricolore, una gara blasonata ed impegnativa che il pilota di Ronco Scrivia affronterà al volante della Radical SR4 di gruppo E2 dell’Autosport Sorrento.

“Gli obbiettivi per la prova umbra – osserva il portacolori della Winners Rally Team – sono gli stessi della gara bresciana, prima del rinvio: proseguire la mia esperienza formativa in seno alle cronoscalate ed aumentare il feeling con la Radical. Il trofeo “Luigi Fagioli” è la cronoscalata del Civm che conosco meglio, avendola già corsa tre volte, ma non gode in pieno del mio gradimento per via del suo percorso breve, poco più di 4 km, e molto tecnico che non ti concede distrazioni e ti mette sempre a dura prova. E’ una salita veloce e, per questo, molto formativa: mi farebbe piacerebbe archiviarla con un buon piazzamento nella mia classe d’appartenenza, la E2-SC 1600, dove troverò una concorrenza nutrita oltre che qualificata”.

Il programma della gara, denominata la “Montecarlo delle salite”, prevede venerdì 18 agosto verifiche sportive (15.30 – 19.30) e verifiche tecniche (15.45 – 19.45). Sabato, con start alle 10, si disputeranno le due prove ufficiali in vista delle due salite di gara, al via domenica a partire dalle 9.30, con premiazioni nel pomeriggio.