Cividale, Castelmonte positiva per Roberto Malvasio

Positiva esperienza alla 40^ edizione della “Cividale – Castelmonte Hillclimb”, in Friuli, per Roberto Malvasio. Il portacolori della Winners Rally Team ha partecipato alla cronoscalata, valida per il Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna), al volante di una Mini JCW RSTB Plus, messagli a disposizione dalla DP Racing dell’Aquila, conseguendo la 59^ posizione assoluta finale (su 103 piloti classificati), il 5° posto di Raggruppamento RS Plus e la 4^ piazza di Classe TB1 1,6 Plus.

“Al di là del piazzamento finale – rileva il pilota di Ronco Scrivia – sono soddisfatto della mia partecipazione a questa gara, disputata su un percorso non facile, forse più di impronta rallystica, particolare e non immediato da assimilare. La Mini a mia disposizione ha confermato di essere un mezzo potente e di qualità: ci sono salito sopra solo nella prima manche di prove ma mi ha trasmesso subito sensazioni positive”.

“In pratica – conclude Roberto Malvasio – con questo impegno ho chiuso la mia stagione 2017, fatta salva un’eventuale partecipazione al prossimo Formula Challenge di Castelletto di Branduzzo. Sono contento di aver terminato l’annata con un’esperienza positiva e che si è rivelata densa di stimoli: il piazzamento finale avrebbe potuto essere migliore, correndo ovviamente qualche rischio, ma, tutto sommato, va bene così”.