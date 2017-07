GENOVA. 10 LUG. L’assessore al commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, ieri ha partecipato all’iniziativa “Pulizia di piazza Manin”, organizzata dal Civ “Manin e dintorni”. I commercianti e i cittadini si sono armati di ramazza e sacchi e hanno tirato a lucido le aiuole e i tratti di marciapiede della piazza. Promotrice dell’iniziativa la presidente del Civ, Giovanna Roncati.

“Credo fortemente – ha spiegato l’assessore Bordilli – che uno dei ruoli principali del commercio di vicinato risieda nel costante rapporto con il territorio, nella sua tutela e valorizzazione. L’iniziativa di ieri ha potuto stimolare un rapporto di collaborazione forte tra commercianti e residenti facendo capire come i primi siano parte integrante dei territori dove svolgono il loro lavoro quotidiano. Da assessore, ma anche da cittadina, appoggerò sempre momenti costruttivi come quello di ieri. Senza, naturalmente, dimenticare il ruolo che le istituzioni hanno nella cura e nella manutenzione dei luoghi”.

All’iniziativa ha partecipato anche il vicesindaco Stefano Balleari che ha sottolineato proprio il concetto di “alleanza” tra istituzioni e cittadini per la cura della città.





“Una manifestazione molto riuscita quella messa in piedi dal Civ grazie al grande apporto della cittadinanza – ha detto Balleari – Restituire un giardino meraviglioso alla città deve essere un qualcosa di sinergico rispetto alla pubblica amministrazione. I cittadini sono disposti a mettersi in campo e noi non vogliamo lasciarli da soli, ma collaborare con loro”.