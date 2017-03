Cittadella-Spezia, i bookmakers vedono i liguri sfavoriti

LA SPEZIA 23 MAR. Il Cittadella prova il sorpasso sullo Spezia nella sfida in zona playoff della Serie B. Si gioca sabato pomeriggio in Veneto e la squadra di Roberto Venturato, nona in classifica a 44 punti, proverà a scavalcare i liguri, settimi a 45. Dovrà però fare i conti con una tradizione negativa: nelle sfide giocate in casa contro lo Spezia non ha mai vinto, collezionando due ko e un pareggio in tre precedenti. Pollice su dagli scommettitori per i granata: su 888sport.it il 45% ha giocato il segno «1», dato tra l’altro come favorito a 2,23. Il 32% ha puntato sul pareggio (a 3,05), circa una scommessa su cinque (il 23%) è andata sul blitz degli ospiti, a 3,35. Il Cittadella soffre molto in difesa, ma compensa con un attacco efficiente: 41 le reti incassate, 42 quelle segnate. Una tendenza evidente anche nelle ultime sette partite giocate, nelle quali i veneti hanno sempre segnato e subìto almeno una marcatura, centrando quindi sempre l’esito Goal. La giocata su entrambe le formazioni in rete è ritenuta probabile a 1,88, la vittoria del Cittadella con entrambe le squadre a segno fa salire invece la quota a 5,10.