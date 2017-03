GENOVA. 8 MAR. Un uomo onesto e perbene, finito nel tritacarne della “giustizia”. I giudici della Corte d’Appello di Genova stamane hanno assolto, perché il fatto non sussiste, il maresciallo dei carabinieri Santino Piazza, dall’accusa di circonvenzione di incapace.

I magistrati genovesi hanno quindi riformato la sentenza con la quale i colleghi di Savona lo avevano condannato a tre anni e tre mesi. Al maresciallo Piazza, all’epoca dei fatti vicecomandante della stazione carabinieri di Pietra Ligure, era stata contestata l’intestazione di due libretti postali sui quali sarebbero stati versati 50 mila euro ciascuno e la nomina, avvenuta nel marzo 2012, attraverso un testamento olografo tuttora valido, a erede universale dell’anziana che gli aveva anche conferito una procura speciale e generale, revocata poi nell’aprile del 2013.

Per i giudici di secondo grado il fatto non sussiste, gli elementi dell’accusa erano infondati e non ci fu alcuna circonvenzione.