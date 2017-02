GENOVA. 13 FEB. Ieri notte, uno straniero, dopo una discussione a seguito di futili motivi, prendeva a calci la porta del circolo Poker The Champions in via Ronchi. Alcuni avventori dell’esercizio, notando nei pressi un equipaggio del Nucleo Radiomobile, richiamavano la loro attenzione. Gli operanti, subito sul posto, bloccavano l’immigrato, che, risultava essere sprovvisto di documenti, inoltre, allo scopo di sottrarsi al controllo, con tenacia si opponeva, proferendo frasi minacciose, cercando anche di allontanarsi.

Bloccato e accompagnato in caserma per essere identificato, il fermato, continuava con il suo atteggiamento violento. Pertanto, è stato arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale” nonché deferito in stato di libertà per “straniero extracomunitario irregolare sul territorio nazionale”.