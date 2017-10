GENOVA. 8 OTT. “Non possiamo che concordare ed elogiare le parole e l’iniziativa del Coordinatore giovanile della Lega Nord Fabio Bozzo che conferma che una buona parte della città di Genova è d’accordo con quanto da anni andiamo dicendo. Il monumento alla memoria di Carlo Giuliani in Piazza Alimonda è un mero insulto alla legalità e quindi va rimosso quanto prima”.

Lo ha dichiarato ieri Matteo bianchi, leader del sindacato di polizia COISP Liguria, in merito alle parole espresse dal giovane leghista sulla proposta di rimuovere il cippo dedicato a Carlo Giuliani in piazza Alimonda.

“Le parole del coordinatore giovanile della lega Nord – ha aggiunto Bianchi – ci confortano confermando che la nostra battaglia che portiamo avanti da anni è condivisa da una buona parte della società civile genovese, una parte che è per la legalità ed il rispetto delle regole.





Ci stupisce invece la replica del Sindaco di Genova Marco Bucci, il quale asserisce di non sapere nulla a riguardo di questa proposta. Un sindaco evidentemente dalla memoria molto corta considerato che, prima delle recenti elezioni che lo hanno proclamato primo cittadino del capoluogo ligure, aveva partecipato alla manifestazione organizzata dalla Segreteria Regionale del Coisp per far rimuovere sia il mercato abusivo di corso Quadrio (altra vergogna tutta genovese!!!) che il monumento di piazza Alimonda.

All’epoca, il futuro Sindaco di Genova, se non ricordiamo male, fu solidale con le nostre proposte e quindi quest’amnesia improvvisa ci lascia quanto meno spiazzati e perplessi.

Se è vero che il Sindaco Bucci pensa al futuro, parole sue, allora dovrebbe far finalmente qualcosa di concreto a sostegno della legalità e delle Forze dell’ordine perché ormai abbiamo capito che a parlare son capaci tutti, ma poi quando si deve arrivare a concretizzare allora le perdite di memoria o peggio ancora le bugie si sprecano.

Cosa incredibile è che anche il Vicesindaco Stefano Balleari è stato solidale e presente alle nostre molteplici manifestazioni, alcune anche documentate. Quindi ci pare impossibile che il Sindaco Bucci di questa proposta non ne sappia nulla. A meno che i due non si parlino per nulla, ma allora questo sarebbe un fatto istituzionalmente molto grave e preoccupante per una Città metropolitana quale Genova è.

La nostra battaglia a sostegno della legalità non si fermerà mai e combatteremo sempre fino alla fine affinché le istituzioni inizino a fare finalmente qualcosa di concreto per mandare finalmente messaggi a sostegno delle Forze dell’Ordine dando anche un segnale concreto, quale la rimozione del monumento all’illegalità in piazza Alimonda, che vada oltre i soliti proclami o sostegni fatti solo a parole che, alla fine, lasciano solo il tempo che trovano. Invitiamo il sindaco Bucci di pensare magari per le prossime tornate elettorali di candidarsi nel Comune di Collodi, terra di Pinocchio”.