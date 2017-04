Cinghialotto in corso Sardegna per l’aperitivo serale

GENOVA. 14 APR. Ieri sera a Marassi in cima a corso Sardegna tra il bar e la banca proprio di fornte alla scalinata di via della Zebra, un cinghialotto è stato notato mentre rovistava dai cassonetti tra i rifiuti abbandonati.

A tal punto che qualcuno, simpaticamente, dal bar vicino ha commentato: “Sarà venuto per caso a prendersi l’aperitivo?”.

I cinghiali compaiono sempre di più nella nostra città, l’ultima apparizione quella delle due femmine al Lido; poi per corso Sardegna non è certo il primo avvistamento. Gli animali scendono dalle colline probabilmente da Quezzi o dal colle della Calcinara alla ricerca di cibo.





Nel contempo aumentano le preoccupazioni per i genovesi, visto che le incursioni dei cinghiali in città si fanno sempre più frequenti e gli avvistamenti si moltiplicano ormai in sempre più quartieri. (nella foto di Monica: il cinghialotto in questione mentre rovista tra i rifiuti).