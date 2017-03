Cinghiali questa mattina all’enoteca di Albaro

GENOVA. 2 MAR. Un paio di allegri cinghialotti hanno fatto capolino questa mattina intorno alle 9.30 nel quartiere di Genova Albaro.

Dapprima sono apparsi in via dei Franzone davanti ad una nota enoteca, dove hanno trovato chiuso e si sono limitati a mangiare qualche avanzo che era per terra, poi sono passati in piazza Leopardi per giungere in via Albaro dove, dopo aver un po’ trotterellato sotto gli occhi incuriosi dei passanti, hanno fatto perdere le proprie tracce.

Sono sempre più soventi le apparizioni, anche in pieno giorno di cinghiali a Genova. Segno che si stanno abituando alla città, quasi fossero dei ‘cinghiali domestici’.