GENOVA. 9 MAR. Anche la polizia è intervenuta su una chiamata di soccorso per la presenza di cinghiali all’interno del giardino di un’abitazione.

L’anziana proprietaria era terrorizzata in quanto si è trovata davanti due grossi ungulati nel suo giardino.

E ci sono volute diverse ore di tentativi della Polizia Municipale e dei poliziotti delle Volanti per convincerli ad uscire dal cancello.

Non potendoli abbattere, hanno provato in tutti i modi di farli spostare, ma quando gli operatori si avvicinavano gli animali diventavano sempre più nervosi e tentavano di caricarli.

Solo all’imbrunire e con l’aiuto di alcuni pannelli di compensato usati sia per proteggersi che per creare una sorta di via obbligata i cinghiali hanno guadagnato l’uscita e la libertà verso il bosco.