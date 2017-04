GENOVA. 4 APR. C’è qualche novità in merito ai cinghiali che apparsi nella zona di Sturla e poi in corso Italia erano stati spinti e chiusi nella notte nella spiaggia di San Giuliano per poi scorrazzare al Lido.

Si tratta di due femmine alle quali gli animalisti hanno dato il nomigliolo di Vittoria e Vivien.

Vittoria, era stata catturata facilmente e, in gabbia, portata nell’oasi Enpa di Campomorone. Qui, però, è riuscita a scappare in pochi minuti, trascinandosi dietro gli altri due cinghiali in cattività da quasi un mese.

Vivien, invece, era subito scappata e dopo essere passata a bordo della piscina del Lido, forse spaventata, si era buttata a mare facendosi una nuotata di circa 4 chilometri per poi fermarsi sugli scogli della Foce.

Tutti pensavano che fosse morta, magari annegata ed, invece, già in serata è stata avvistata sul Bisagno.