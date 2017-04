Cinghiali in città, uno catturato, l’altro in fuga a nuoto

GENOVA. 3 APR. Erano stati chiusi questa notte sulla spiaggia di San Giuliano in attesa della decisione da prendere.

Poi, per i due cinghialotti, è giunta la decisione di catturarli e di trasferirli in un centro dell’Enpa. A deciderlo l’assessore all’Agricoltura e alla caccia della Regione Liguria, Stefano Mai, giunto nel primo pomeriggio sulla passeggiata a mare di corso Italia.

Mai a tale proposito aveva dichiarato: “Non ci sono motivi per uccidere i due cinghiali, visto che sono rinchiusi in un giardino e non rappresentano un pericolo per l’incolumità pubblica. Per questo ho disposto che i due animali vengano catturati con delle gabbie e trasferiti nel centro Enpa”.

In merito al futuro degli animali ne era nato un confronto fra gli agenti della Regione, che in base alle normative vigenti volevano abbattere i due cinghiali, e gli animalisti, che invece si sono detti disposti a tutto per evitare l’uccisione degli animali.

I due animali che si trovavano rinchiusi in nel giardino del Lido, però hanno dato diversi filo da torcere.

Uno alla fine è stato catturato, mentre l’altro si è dato alla fuga… a nuoto davanti al Lido.