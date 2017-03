Cinghiali di via Piave, domani il trasferimento in area Enpa

GENOVA. 5 MAR. Buone notizie per i due cinghialotti che, da ieri mattina, sono rinchiusi in un parcheggio di Via Piave in Albaro.

I due cuccioli, che hanno un peso di circa 50 kg, domattina saranno anestetizzati e caricati in un mezzo predisposto con gabbie e trasportati nell’area messa a disposizione da Enpa.

La decisione è arrivata dopo che sono state emesse le autorizzazioni per le operazioni di trasferimento.

Questo potrebbe, anche per il futuro, essere un protocollo per altri interventi, come sperano gli animalisti, presenti numerosi.

L’idea secondo l’Enpa sarebbe quella di chiedere l’apertura di un tavolo con le istituzioni per poter utilizzare questo principio in futuro.

Di solito, infatti, i cinghiali vengono abbattuti ma si potrebbe evitarlo usando questo nuovo protocollo che prevede veterinario autorizzato, anestesia e trasporto in un posto idoneo.