Cinghiali a scuola, la municipale presidia la C. D’Albertis

GENOVA. 21 FEB. Ieri pomeriggio alle 13:10 è stato richiesto l’intervento della municipale in via Amarena presso il plesso scolastico C. D’Albertis per la presenza di tre cinghiali all’interno dell’area verde della scuola.

La Pattuglia giunta sul posto ha verificato la presenza degli animali e parlato con il dirigente scolastico che ha riferito che, a causa di una rottura nella griglia di recinzione dell’area verde in corso di riparazione, negli ultimi giorni i cinghiali sono entrati nell’area diverse volte.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Metropolitana che ha escluso un intervento di abbattimento per ragioni di sicurezza.

La pattuglia della municpale, dopo aver interdetto l’accesso all’area, è quindi rimasta di presidio alla zona del complesso sino all’uscita dei bambini.