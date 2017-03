GENOVA. 4 MAR. Nuovo avvistamento di un cinghiale in Albaro. L’animale trotterellava, probabilmente alla ricerca di cibo quando è stato notato nella zona tra Largo San Josemaria Escrivà, via Rosselli e via Piave.

Sul posto è giunta una pattuglia della municipale per evitare che auto o, peggio, moto, andassero a scontrare l’animale. Il cinghiale è stato poi spinto in un’area chiusa in cima a via Piave.