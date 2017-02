Cinghiale contro moto: un ferito. Branco in corso Sardegna

GENOVA. 18 FEB. Ieri sera, intorno alle ore 21, in via Carso una moto è venuto a collisione con un cinghiale.

Il conducente è stato trasportato in codice giallo al S.Martino. Sul posto due pattuglie della municipale hano effettuato una ricerca dell’animale nei dintorni, senza alcun esito.

Nel proseguio della notte, alle due meno un quarto una pattuglia è intervenuta nella piazza Galileo Ferraris dopo la segnalazione segnalazione circa presenza di numerosi cinghiali.

La pattuglia ha intercettato gli ungulati in corso Sardegna e ha presidiato la zona per evitare possibili problematiche con veicoli in transito.

Alle 02.15 i cinghiali si sono allontanati verso il monte. La pattuglia ha continuato a sorvegliare la zona per un’altra mezzora al fine di assicurarsi che gli animali non tornassero indietro e ha poi ripreso il proprio servizio.