Cinema2day a soli 2€ proroga del ministro Dario Franceschini

Roma. 3 MAR. Si va al Cinema al prezzo ridotto di 2 €, ogni secondo mercoledì del mese. L’iniziativa Cinema2day, che da settembre 2016 consente di acquistare biglietti a basso costo in oltre 3 mila sale, è stata prorogata per altri tre mesi da Dario Franceschini, ministero dei beni e delle attività culturali. La promozione, era stata ideata per «riavvicinare le persone alla magia della sala», per usare le parole del ministro.

Il numero di biglietti staccati, con questa iniziativa, ha superato il milione nei mesi di ottobre, novembre, gennaio e febbraio, così grazie agli ottimi risultati ottenuti dalla campagna, si è deciso di fissare la fine delle proiezioni a costi ridotti al 10 maggio, anziché, come era stato stabilito originariamente, l’8 febbraio. L’iniziativa è attivata in collaborazione con ANEM (Associazione Nazionale Esercenti Multiplex), ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali), e ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema).ABov.