GENOVA. 26 MAR. Alle 13.15 circa i vigili del fuco di Multedo sono intervenuti in Via Gneo sul monte Gazzo per soccorre un ciclista caduto lungo un sentiero.

Il malcapitato è volato per circa 3 metri al di sotto della strada. Giunti sul posto i VF lo hanno raggiunto e stabilizzato con la collaborazione del 118, dopodiché lo hanno recuperato e portato sulla strada dove è stato caricato sull’ambulanza e trasportato all’ospedale.