Ciclismo, si avvicina la Gran Fondo Muretto di Alassio

SAVONA 7 MAR. Quasi tutto pronto per la decima edizione della GRANFONDO MURETTO DI ALASSIO MTB, prima prova valida per l’assegnazione della Coppia Piemonte 2017 che si correrà Domenica 26 Marzo 2017 ad Alassio (SV).

Su www.murettodialassiomtb.it tutte le info per potersi iscrivere e verificare la corretta registrazione.

Nulla è cambiato rispetto agli altri anni, il ritrovo degli atleti è sempre nella centralissima Piazza Partigiani, punto di partenza e di arrivo del circuito dove atleti ed accompagnatori potranno ritirare i pacchi gara, fare colazione e partecipare al Pasta Party finale, oltre a godere della vicinanza dello storico “budello”, del “muretto” e della spiaggia di Alassio nell’attesa della partenza e dell’arrivo

Dopo il grande successo dell’edizione 2016, gli organizzatori della Muretto di Alassio MTB si sono impegnati ancora di più per garantire la fornitura di tutti i servizi, in piena sicurezza. Anche per questo e per dare una ventata di novità il percorso della gara è stato rinnovato per oltre il 50% ed è già possibile provarlo.Il tracciato è già segnato e messo in sicurezza ed è disponibile la traccia GPS in formato GPX da scaricare, ovviamente gratuitamente, dal sito web www.murettodialassiomtb.it

La Gran Fondo Muretto di Alassio quest’anno è anche tappa del Liguria Trophy MTB: parte del tracciato sarà cronometrato e gestito come Prova Speciale i cui migliori tempi saranno premiati in esclusiva.

Per gli amici che amano spostarsi in camper verrà messa a disposizione un’area non attrezzata dove poter parcheggiare il proprio camper. L’area si trova in Via Adelasia 80, Alassio (ex parcheggio ospedale di Alassio). Un percorso PEDONALE collega con facilità il parcheggio e il centro di Alassio.

Anche l’offerta alberghiera si prepara all’evento. Sempre sul sito della manifestazione è disponibile un elenco aggiornato con tutti gli hotel e le offerte attive complete di contatti per fissare le prenotazioni.