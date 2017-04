Ciclismo, presentata la squadra del Pedale Imperiese

IMPERIA 12 APR. Domenica 9 aprile sulla banchina del porto di Imperia Oneglia è stata presentata la squadra cicloamatoriale del capoluogo.

L’organico, composto da 38 ciclisti, ha sfoggiato per la foto ricordo le divise che riportano i loghi degli sponsor che ‘aiutano’ il sodalizio ormai da molti anni e possono essere considerati amici fedeli.

CONAD – CENTRO EDILE IMPERIESE – AUTOCARROZZERIA PERANO.

La presentazione è avvenuta a stagione sportiva iniziata che ha visto già protagonisti gli atleti del “Pedale” distinguersi sulle strade liguri e del basso Piemonte.

Si è già partecipato a 25 manifestazioni con un totale di 107 presenze. I risultati principali sono stati ottenuti con Parodi laureatosi campione regionale a cronometro a Francavilla Bisio che ha ottenuto anche un secondo posto alla crono di Rocca Grimalda, nell’alessandrino, ed un terzo posto alla crono di Bordighera.

Catter e Drovandi sono i nuovi campioni regionali di cronocoppie, sempre Drovandi, secondo assoluto al circuito di Taggia. Moraldo ha ottenuto un secondo posto assoluto alla ciclo scalata di Perinaldo e terzo a quella di Verezzo. Terzo posto, alla terza tappa della 3 giorni di Bordighera, per Schembri.

Anche la partecipazione alle principali Gran Fondo è stata nutrita ed ha visto ai nastri di partenza alcuni ciclisti nelle gare di: Loano, Laigueglia, Andora, Alassio, Sanremo, La Spezia e Novi Ligure.

Un bell’inizio di 2017 per il ‘Pedale’ con la speranza che sia di buon auspicio per il prosieguo della stagione che si concluderà ad autunno inoltrato.