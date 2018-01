GENOVA. 12 GENN. Esordio col botto in Venezuela per il ciclismo italiano ed per i tifosi liguri grazie al trionfo di Matteo Malucelli (Androni Giocattoli Sidermec) ha vinto allo sprint la prima tappa della Vuelta al Tachira, indossando ancha la maglia gialla di leader del Giro andino. L’ arrivo, posto in piazza Noguera, ha visto Malucelli avere la meglio sul gruppo quasi compatto, dopo una giornata molto lunga ed assolata. Ad applaudire un nutrito gruppo di tifosi liguri.

La prima tappa da Concafè a Santa Barbara de Barinas, di 183 km, è stata infatti caratterizzata dalla fuga di Cristian Talero (Shimano), Felix Baron (Aroma Gourmet) e Wilman Bravo (Deportes Jhs) che sono stati in fuga insieme per quasi 70 chilometri. Poi sono rimasti in due Talero (che ha vinto gli sprint intermedi a Fuerte Murachi, El Pinal e Ramecho de Margot) e Baron. I due colombiani sono stati accolti come trionfatori da una grande folla al passaggio da El Milago al km 106, poi pian piano il loro vantaggio ha cominciato a calare. A 30 chilometri dal traguardo Talero è andato in crisi ed è rimasto da solo Baron (che ha vinto l’ ultimo traguardo intermedio a Casero el Yaurè davanti ad Angel Rivas ed Ivan Sosa dell’ Androni) ed ha cercato poi di resistere al ritorno del gruppo, che lo ha ripreso ai meno 15, dopo ben 150 chilometri di fuga. Dopo il ricongiungimento, malgrado continui scatti e controscatti, si è giunti alla volata che ha visto prevalere il campione dell’ Androni di Gianni Savio, ben pilotato dai compagni negli ultimi chilometri.

La corsa, nota agli appassionati di ciclismo anche come “Vuelta Gigante dell’ America”, si snoda lungo un percorso di ben 1445 chilometri, suddiviso in dieci tappe. Domani è in programma la seconda frazione: il circuito di Suripà di 170 km. dove Malucelli cercherà o di bissare il successo, o di mantenere il primato.





Questo l’ Ordine d’ arrivo: 1) Matteo Malucelli (Androni Giocattoli Sidermec) in 4 h, 34′ e 49″; 2) Yonathan Monsalve (Pais Futuro); 3) Orluis Aular Gobe Yaracuy B. Bicentenario); 4) Garcia; 5) Pulgar;

Classifica generale: 1) Matteo MALUCELLI (ITALIA); 2) Yonathan Monsalve (Venezuela) a 4″; 3) Cristian Talero (Colombia), a 4″ 4) Orluis Aular (Venezuela) a 6″; 5) Baron (Colombia) a 6″.

Classifica a punti: 1) MALUCELLI, 25; 2) Monsalve, 20; 3) aular,16; 4) Garcia,14; 5) Talero, 12.

Sprint Intermedi: 1) Talero 12; 2) Baron, 10; 3) Rivas, 3; 4) Bravo 2; 1) Ivan Sosa, 1.

PAOLO ALMANZI