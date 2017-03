IMPERIA. 24 MAR. Violata l’ordinanza emessa dal sindaco Enrico Ioculano del Pd, che proibisce di somministrare cibo ai migranti che invadono Ventimiglia.

“Sarebbero almeno tre (tutte francesi) le persone denunciate dalla Polizia di Stato per aver ‘somministrato senza autorizzazione cibo ai migranti, art. 650 c.p., contravvenendo ad un’ordinanza del Sindaco di Ventimiglia’. Il fatto è avvenuto lo scorso 20 marzo nella città ligure ed è stato segnalato oggi ad Antigone”.

Lo hanno reso noto nel pomeriggio i vertici romani dell’associazione “Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale” che al loro comunicato hanno allegato uno dei verbali, redatto nella zona del parcheggio S. Antonio in via Tenda.

“Siamo di fronte al capovolgimento di ogni logica. Utilizzare il diritto per colpire e punire episodi di solidarietà non può avere e trovare alcuna giustificazione – dichiara Patrizio Gonnella (presidente di Antigone e della Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili) – a quanto abbiamo appreso i ragazzi sarebbero arrivati a Ventimiglia con una macchina carica di generi alimentari e avrebbero iniziati a distribuirli ai migranti presenti alla frontiera con la Francia. Dopo pochi minuti la polizia li avrebbe interrotti e condotti in caserma per identificarli, schedarli e denunciarli. Almeno uno di loro non avrebbe firmato la denuncia poiché nessuno era in grado di tradurre il documento e i contenuti dello stesso in francese”.

