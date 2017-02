Ciao, Bruno: funerali Doge di Genova domani in Carignano

GENOVA. 24 FEB. Ciao, Bruno. Non è solo il titolo di un libro. Per noi eri l’ultimo Doge di Genova. Si terranno domani alle 16,10 nella Basilica di S. Maria Assunta in Carignano, i funerali di Bruno Ravera, 87 anni, uno dei fondatori della Lega Nord, che è scomparso stanotte dopo alcuni giorni di ricovero al Galliera. Stasera alle 18,40 è in programma il rosario, sempre nella Basilica di Carignano.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di molti esponenti politici, ma soprattutto di tantissimi genovesi che non dimenticheranno mai il primo leghista della Liguria. Un leone dal cuore grande così. Schietto, grintoso, intelligente e generoso con tutti. Una vita passata a lottare a fianco dei suoi concittadini contro burocrazia ed ingiustizie, soprattutto per aiutare quelli più in difficoltà.

Stamane alla camera ardente del Galliera, oltre a tanti militanti e amici, sono arrivati il segretario del Carroccio ligure Edoardo Rixi e Matteo Salvini, che lo ha ricordato così: “Onore a Bruno Ravera, padre fondatore della Lega in Liguria. Ti ho salutato stamattina, la tua grinta e il tuo sorriso rimangono con noi. Vinceremo a Genova anche per te!”.