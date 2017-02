GENOVA. 26 FEB. “Vedo che aveva tanti amici” ha detto il sacerdote durante il rito funebre. La bara coperta dalla bandiera della Lega Nord Liguria portata a spalla da Edoardo Rixi, Francesco Bruzzone, Alessandro Piana, Franco Senarega ed Alessio Piana, dopo che ieri Matteo Salvini gli aveva reso omaggio nella camera ardente del Galliera. Il fazzoletto verde lasciato dai giovani del Mgp.

Umberto Bossi in prima fila nella Basilica di Carignano, insieme a Mario Borghezio, Enrico Speroni, Enrico Cota, Andrea Corrado, Sonia Viale, Stefano Mai, Stefania Pucciarelli, Alessandro Puggioni, Giovanni De Paoli. Quindi tutto il popolo leghista, ma anche gli alleati, fra cui Matteo Rosso, Gianni Plinio, Lilli Lauro, Sandro Biasotti e Giorgio Bornacin.

Chiesa gremita, ieri pomeriggio, per l’addio al “Grande Leone” Bruno Ravera, 87anni, tra i fondatori della Lega Nord e “Doge di Genova”.

Francesco Bruzzone gli è stato sempre vicino, fino all’ultimo. Edoardo Rixi ieri lo ha voluto ricordare così, con le stesse parole pronunciate dal leghista “attacchino” nel 1993: “Nella mia vita ho fatto tante cose; ho viaggiato, ho conosciuto persone di ogni genere, mi sono divertito, ho sofferto e amato. Credevo di Aver visto tutto, di averle provate tutte, ma arrivato a cinquant’anni, il destino, pronto a riservarmi una nuova avventura, ha detto a Cupido di scagliare una freccia. Ho preso la più grossa “cotta” della mia vita: mi sono innamorato della Lega!

Adesso vivo per Lei, in funzione sua e non sopporto che se ne parli male! La conosco da quanto è nata e so che è sempre stata onesta, forte e coraggiosa! Quando sarà passato il mio tempo, quando non avrò più la forza per fare il mio lavoro, senza pretese per aver dato, ma ringraziando per aver ricevuto, passerò, come fossero un testimone, pennellessa e colla all’attacchino che verrà dopo di me e me ne andrò senza voltarmi”.